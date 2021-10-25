Россиянин впервые засудил бывшую жену из-за сторис в Instagram

Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там рассказали, что пара развелась в 2019 году по инициативе жены. В феврале 2020 года женщина начала размещать в Instagram сторис о том, что бывший муж якобы пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов. Также пользовательница поведала, что раньше мужчина жил за её счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Истец рассказал, что сначала не реагировал на эти сторис, но потом на ролики стали обращать внимание друзья и родственники. Тогда мужчина подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. Он потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а ещё возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

Сначала районный суд Тюмени не пошёл навстречу мужчину, тогда он обратился с апелляционной жалобой в Тюменский областной суд. Бывший муж предоставил справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки и т.д.

В итоге суд обязал женщину разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток, а также выплатить бывшему мужу 5000 рублей.