Россиянина приговорили к ограничению свободы за сообщения в Telegram-чате

Парень был участником телеграм-чата «Екатеринбург. Конструктивные мысли о протесте». Там он написал несколько сообщений, в которых призывал «подливать масла в огонь», «брать в руки оружие, врываться на улицы городов и побеждать», «захватить администрацию и штабы силовых ведомств», «взять в заложники руководителей», «захватить штабы и центры связи», а также «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».

Что интересно, парень после начала следствия даже опубликовал на своей странице пост, в котором раскаялся за содеянное. Но это не подействовало на обвинителей.

В итоге парня приговорили к шести месяцам ограничения свободы с запретом выходить из дома с 22:00 до 06:00 и выезжать за пределы муниципального образования, где он будет жить.

Для оформления использовано фото Игорь Брук / It's My City