Россиянину не смогли установить приложение Сбера на iPhone даже в отделениях банка

По словам пользователя, он пытался установить СБОЛ в четырёх офисах — в двух в Санкт-Петербурге и в двух в Челябинске. Он утверждает, что у него iPhone 14 с IOS 16.2. Мужчина уточнил, что в Сбере приложение на телефон устанавливают, но при вводе ID и пароля появляется «ошибка подключения к серверу». Пользователь также отметил, что он якобы не единственный, кто сталкивается с такой проблемой.

Пока непонятно, в чём заключается проблема — в программном обеспечении Сбера или в самом смартфоне. В банке также отмечали, что установка на iPhone 14 проходила у других пользователей успешно.