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Опубликовано 22 декабря 2024, 12:00
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Россиянину-разработчику вымогательского ПО LockBit предъявили обвинения

В США
Министерство юстиции США предъявило обвинения Ростиславу Паневу, гражданину России и Израиля, за его предполагаемую роль в группе разработчиков вымогательского ПО LockBit. Панев обвиняется в разработке вредоносного ПО и поддержании инфраструктуры, использовавшейся в атаках, в результате которых было вымогано более 500 миллионов долларов и нанесен миллиардный ущерб по всему миру.
Россиянину-разработчику вымогательского ПО LockBit предъявили обвинения
© Ferra

Этот арест является частью более масштабных усилий международных правоохранительных органов по уничтожению LockBit. В феврале скоординированная операция, проведенная Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании при поддержке ФБР и властей США, прервала деятельность группы, захватив критически важные веб-сайты и серверы.

Панев присоединился к нескольким другим лицам, которым предъявлены обвинения, связанные с LockBit. Дмитрий Хорошев, предполагаемый лидер группы, все еще находится на свободе, Государственный департамент США предложил награду в 10 миллионов долларов за его поимку.

Источник:Cyberscoop
Автор:Максим Многословный
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