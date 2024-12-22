Россиянину-разработчику вымогательского ПО LockBit предъявили обвинения

Этот арест является частью более масштабных усилий международных правоохранительных органов по уничтожению LockBit. В феврале скоординированная операция, проведенная Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании при поддержке ФБР и властей США, прервала деятельность группы, захватив критически важные веб-сайты и серверы.

Панев присоединился к нескольким другим лицам, которым предъявлены обвинения, связанные с LockBit. Дмитрий Хорошев, предполагаемый лидер группы, все еще находится на свободе, Государственный департамент США предложил награду в 10 миллионов долларов за его поимку.