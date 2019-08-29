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Росстат потратил десятки миллионов рублей на создание приложения, но так и не запустил его

Представители службы говорят, что скоро всё будет
Счётная палата заявила, что не обнаружила мобильного приложения Росстата в App Store и Google Play. Проблема в том, что служба получила 64,6 миллиона рублей на его разработку, а также на улучшение сайта.

Займ Федеральной службе государственной статистики дал Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Проверка использования средств Росстатом велась контролирующим органами с декабря 2018 года по май 2019 года.

На полученные деньги служба должна была обновить дизайн сайта http://gks.ru, внедрить единую систему управления контентом, а также создать мобильное приложение для iOS и Android. Как показала проверка, ничего из этого сделано не было.

Представитель Росстата объяснил журналистам, что на сегодняшний день служба ведёт переговоры с «представителями ОС Android и iOS». Говорят, что в скором времени приложение должно появиться в официальных магазинах.

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