Росстат потратил десятки миллионов рублей на создание приложения, но так и не запустил его

Займ Федеральной службе государственной статистики дал Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Проверка использования средств Росстатом велась контролирующим органами с декабря 2018 года по май 2019 года.

На полученные деньги служба должна была обновить дизайн сайта http://gks.ru, внедрить единую систему управления контентом, а также создать мобильное приложение для iOS и Android. Как показала проверка, ничего из этого сделано не было.

Представитель Росстата объяснил журналистам, что на сегодняшний день служба ведёт переговоры с «представителями ОС Android и iOS». Говорят, что в скором времени приложение должно появиться в официальных магазинах.