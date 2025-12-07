Приложения
Опубликовано 07 декабря 2025, 15:45
1 мин.

Рост аудитории ChatGPT замедлился, чего не скажешь об ИИ Google

Gemini становится популярнее
По данным аналитической компании Sensor Tower, рост популярности ChatGPT начал заметно замедляться. Несмотря на то что чат-бот OpenAI остаётся лидером рынка — он занимает около 50% мировых мобильных загрузок и 55% активных пользователей — Google Gemini растёт быстрее по трём ключевым показателям: числу установок, количеству активных пользователей и времени, что люди проводят в приложении.
Рост аудитории ChatGPT замедлился, чего не скажешь об ИИ Google

© Ferra.ru

Согласно отчёту, в ноябре 2025 года число глобальных активных пользователей ChatGPT выросло на 180% по сравнению с прошлым годом, а у Gemini — на 170%. Но за период с августа по ноябрь рост ChatGPT составил лишь около 6%, и база достигла примерно 810 млн пользователей.

У Gemini ситуация иная: за тот же период его аудитория увеличилась примерно на 30%. Причиной стал запуск новой модели для генерации изображений Nano Banana.

Интересно также, что всё больше Android-пользователей в США взаимодействуют с Gemini напрямую через ОС, а не через приложение.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#рейтинг
,
#Google