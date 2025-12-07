Рост аудитории ChatGPT замедлился, чего не скажешь об ИИ Google

Опубликовано 07 декабря 2025, 15:451 мин.
Рост аудитории ChatGPT замедлился, чего не скажешь об ИИ GoogleGemini становится популярнее
По данным аналитической компании Sensor Tower, рост популярности ChatGPT начал заметно замедляться. Несмотря на то что чат-бот OpenAI остаётся лидером рынка — он занимает около 50% мировых мобильных загрузок и 55% активных пользователей — Google Gemini растёт быстрее по трём ключевым показателям: числу установок, количеству активных пользователей и времени, что люди проводят в приложении.
© Ferra.ru
Согласно отчёту, в ноябре 2025 года число глобальных активных пользователей ChatGPT выросло на 180% по сравнению с прошлым годом, а у Gemini — на 170%. Но за период с августа по ноябрь рост ChatGPT составил лишь около 6%, и база достигла примерно 810 млн пользователей.
У Gemini ситуация иная: за тот же период его аудитория увеличилась примерно на 30%. Причиной стал запуск новой модели для генерации изображений Nano Banana.
Интересно также, что всё больше Android-пользователей в США взаимодействуют с Gemini напрямую через ОС, а не через приложение.