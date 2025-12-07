Рост аудитории ChatGPT замедлился, чего не скажешь об ИИ Google

Согласно отчёту, в ноябре 2025 года число глобальных активных пользователей ChatGPT выросло на 180% по сравнению с прошлым годом, а у Gemini — на 170%. Но за период с августа по ноябрь рост ChatGPT составил лишь около 6%, и база достигла примерно 810 млн пользователей.

У Gemini ситуация иная: за тот же период его аудитория увеличилась примерно на 30%. Причиной стал запуск новой модели для генерации изображений Nano Banana.

Интересно также, что всё больше Android-пользователей в США взаимодействуют с Gemini напрямую через ОС, а не через приложение.