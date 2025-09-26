Рост цен, замедление инноваций: Google раскритиковала закон ЕС

По словам Google, новые правила ухудшили поиск туристических услуг. Теперь поисковик приоритизирует сайты бронирования вместо прямых ссылок на авиакомпании и отели, что, мол, ведёт к росту цен для потребителей и снижению бесплатного трафика для туристических компаний до 30%. Компания ссылается на исследование, согласно которому экономика ЕС может потерять до €114 млрд дохода.

Google также приводит результаты опроса 5 000 европейцев: две трети пользователей тратят больше времени на поиск нужной информации, а 42% часто путешествующих считают, что поиск билетов и гостиниц стал хуже.

Кроме того, компания утверждает, что DMA замедляет запуск новых продуктов, включая ИИ-сервисы, которые появляются в Европе до года позже, чем в остальном мире.

Google призывает Брюссель пересмотреть подход к применению закона.