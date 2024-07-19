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Опубликовано 19 июля 2024, 14:25
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Рост числа подписчиков Netflix замедлился на фоне борьбы с передачей паролей

В доходы от рекламы растут
Усилия Netflix по пресечению обмена паролями дали результаты, которые многие предсказывали. Хотя платформа продолжает расширяться, темпы привлечения новых абонентов замедлились.
Рост числа подписчиков Netflix замедлился на фоне борьбы с передачей паролей

© Netflix

По данным компании LSEG, во втором квартале 2024 года Netflix приобрела 4,82 миллиона подписчиков, что является самым низким показателем с первого квартала 2023 года. Это резко отличается от почти 15 миллионов подписчиков, пришедших в 4 квартале 2023 года.

Несмотря на замедление роста числа подписчиков, доходы Netflix от рекламы растут. Компания продвигает свой тарифный план с рекламой за 6,99 доллара в месяц, что позволило удвоить доходы от рекламы до 9,53 миллиарда долларов в последнем квартале, что является самым высоким показателем со второго квартала 2021 года.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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