Рост числа подписчиков Netflix замедлился на фоне борьбы с передачей паролей

По данным компании LSEG, во втором квартале 2024 года Netflix приобрела 4,82 миллиона подписчиков, что является самым низким показателем с первого квартала 2023 года. Это резко отличается от почти 15 миллионов подписчиков, пришедших в 4 квартале 2023 года.

Несмотря на замедление роста числа подписчиков, доходы Netflix от рекламы растут. Компания продвигает свой тарифный план с рекламой за 6,99 доллара в месяц, что позволило удвоить доходы от рекламы до 9,53 миллиарда долларов в последнем квартале, что является самым высоким показателем со второго квартала 2021 года.