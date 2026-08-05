Рост доли Linux на ПК до 10% действительно был, но помогли в этом не люди

Опубликовано 05 августа 2026, 06:351 мин.
Рост доли Linux на ПК до 10% действительно был, но помогли в этом не людиВиноваты боты
Недавно появились новости, что доля Linux на ПК в Северной Америке якобы впервые превысила 10%. Однако данные Statcounter, скорее всего, не отражают реальную картину, пишут СМИ.
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Дело в том, что Statcounter считает не «уникальных пользователей», а количество просмотров страниц. Это означает, что если тысячи ботов или ИИ-агентов «посещают» сайты с кодом Statcounter и при этом маскируются под Linux, то статистика искусственно завышается. При этом общая доля Windows в расчётах автоматически снижается (хотя на самом деле именно люди не перестали пользоваться Windows).
Подозрения подтверждаются странностями в других данных Statcounter. Например, устаревшая версия macOS вдруг показала резкий рост, что тоже маловероятно.
Умеющий отсеивать ботов и учитывать только реальных людей Cloudflare Radar, например, тоже фиксировал небольшой рост Linux, но вот, если убрать автоматические запросы, он исчезает.