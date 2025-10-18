Рост мобильного приложения ChatGPT замедлился, и люди реже им пользуются

Анализ активности пользователей в США показывает, что среднее время, проводимое в приложении ежедневно, снизилось на 22,5%, а количество открытий приложения за день упало на 20,7% с июля. При этом уровень удержания пользователей стабилизировался: меньше людей заходят «на пробу» и сразу уходят.

Замедление роста может быть связано с конкуренцией, в том числе с Google Gemini, а также с изменениями в модели ChatGPT. После обновления в апреле и выхода GPT-5 в августе, ИИ стал менее «взаимным» и дружелюбным. Что кому-то явно не понравилось

Для OpenAI это значит, что дальнейший рост будет зависеть не только от новизны, но и от маркетинга и новых функций, отмечают эксперты.