Ростелеком предложил ввести "ГОСТ VPN"

Разработанный “РТК-Солар”

С VPN в России история интересная: их вроде и нельзя использовать для обхода блокировок, но никого за это “не трогают”. Так, стало известно, что Ростелеком предложил операторам связи сервис “ГОСТ VPN”, созданный для построения и эксплуатации защищенных сетей.