Ростелеком предложил ввести "ГОСТ VPN"Разработанный “РТК-Солар”
С VPN в России история интересная: их вроде и нельзя использовать для обхода блокировок, но никого за это “не трогают”. Так, стало известно, что Ростелеком предложил операторам связи сервис “ГОСТ VPN”, созданный для построения и эксплуатации защищенных сетей.
Сервис разработала российская компания “РТК-Солар”. Отмечается, что “ГОСТ VPN” позволяет организовать “защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства”.
В сервисе используется шифрование каналов связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации по третьему классу.
Мы предлагаем … оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу