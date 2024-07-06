Руководители Apple обсудили спорный редизайн галереи в iOS 18

Старший директор по UI-дизайну Билли Соррентино подчеркнул необходимость обновления: "По мере того как росли наши функции, пользователи и библиотеки, рос и объем приложения. Мы создали простой, упорядоченный опыт работы".

«Множество глубоких "умных" возможностей в сочетании с настройкой означает, что Photos могут быть более персонализированными», — пояснила Делла Хафф, менеджер по маркетингу.

Редизайн делает упор на "персонализацию", позволяя пользователям настраивать интерфейс в соответствии со своими предпочтениями.

Обновление включает в себя "унифицированный вид", отображающий сетку фотографий с коллекциями, избранным, людьми, местами и многим другим. В настоящее время iOS 18 находится в стадии бета-версии для разработчиков, а ее публичный релиз намечен на сентябрь, при этом возможны корректировки в ответ на отзывы пользователей о редизайне галереи.