Руководители TikTok знали о вредном воздействии приложения на детей

Опубликовано 13 октября 2024, 06:451 мин.
Руководители TikTok знали о вредном воздействии приложения на детейИ подростков
Внутренняя кухня TikTok всплыла наружу, что раскрыло осведомленность компании об угрозах, которые ее приложение представляет для подростков. TikTok, как сообщается, «приоритизировал» вовлечение пользователей, даже молодых.
Иски, поданные коалицией штатов, включая Кентукки, утверждают, что TikTok ввел в заблуждение общественность относительно рисков, связанных с его платформой, что нарушает законы о защите прав потребителей.
Так, из документов, на которые ссылаются СМИ, стало известно, что руководство TikTok признает различные опасности, которые приложение представляет для детей. Внутренние сводки показывают, что предлагаемые функции, например с уведомлениями о перерыве, окажут минимальное влияние на время перед экраном, но компания продолжила их продвижение.
Текущие юридические проблемы еще больше усложняют жизнь соцсети.