Приложения
Опубликовано 13 октября 2024, 06:45
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Руководители TikTok знали о вредном воздействии приложения на детей

И подростков
Внутренняя кухня TikTok всплыла наружу, что раскрыло осведомленность компании об угрозах, которые ее приложение представляет для подростков. TikTok, как сообщается, «приоритизировал» вовлечение пользователей, даже молодых.
Руководители TikTok знали о вредном воздействии приложения на детей
© Ferra

Иски, поданные коалицией штатов, включая Кентукки, утверждают, что TikTok ввел в заблуждение общественность относительно рисков, связанных с его платформой, что нарушает законы о защите прав потребителей.

Так, из документов, на которые ссылаются СМИ, стало известно, что руководство TikTok признает различные опасности, которые приложение представляет для детей. Внутренние сводки показывают, что предлагаемые функции, например с уведомлениями о перерыве, окажут минимальное влияние на время перед экраном, но компания продолжила их продвижение.

Текущие юридические проблемы еще больше усложняют жизнь соцсети.

Источник:NPR
Автор:Максим Многословный
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