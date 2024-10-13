Руководители TikTok знали о вредном воздействии приложения на детей

Иски, поданные коалицией штатов, включая Кентукки, утверждают, что TikTok ввел в заблуждение общественность относительно рисков, связанных с его платформой, что нарушает законы о защите прав потребителей.

Так, из документов, на которые ссылаются СМИ, стало известно, что руководство TikTok признает различные опасности, которые приложение представляет для детей. Внутренние сводки показывают, что предлагаемые функции, например с уведомлениями о перерыве, окажут минимальное влияние на время перед экраном, но компания продолжила их продвижение.

Текущие юридические проблемы еще больше усложняют жизнь соцсети.