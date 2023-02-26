Румынский политик появился голым на рабочем созвоне

Румынский политик появился голым на рабочем созвонеОн извинился
Румынский политик на время рабочего созвона в Zoom взял с собой в ванную ноутбук, видимо, решив, что его камера выключена. Дальше произошло именно то, что написано в заголовке: он разделся догола и отправился в душ.
Фото: Daily Star
Альберто-Иосиф Караяни, после того как председатель собрания призвал присутствующих, стал смотреть в камеру, к большому удивлению присутствующих.
Караяни спокойно вытирал воду с лица, а председатель делала все возможное, чтобы не засмеяться. В конце концов, он понял, что камера включена, и стал пытаться ее отключить. Члены собрания разразились смехом.
В конце концов, Караяни удалось выйти из созвона, но позже он вернулся в более подходящей рабочей одежде. Вскоре на своей странице в соцсети он написал: “Технологии все еще играют с нами … Я прошу прощения за этот прискорбный инцидент... Еще раз прошу прощения у всех!”.