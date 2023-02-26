Румынский политик появился голым на рабочем созвоне

Альберто-Иосиф Караяни, после того как председатель собрания призвал присутствующих, стал смотреть в камеру, к большому удивлению присутствующих.

Караяни спокойно вытирал воду с лица, а председатель делала все возможное, чтобы не засмеяться. В конце концов, он понял, что камера включена, и стал пытаться ее отключить. Члены собрания разразились смехом.

В конце концов, Караяни удалось выйти из созвона, но позже он вернулся в более подходящей рабочей одежде. Вскоре на своей странице в соцсети он написал: “Технологии все еще играют с нами … Я прошу прощения за этот прискорбный инцидент... Еще раз прошу прощения у всех!”.