RuStore стал умнее: скидки, рекомендации и списки желаний

Главные новинки для владельцев смартфонов:

Купоны со скидками

Теперь в магазине можно находить и активировать купоны, которые дают скидку на покупки внутри приложений. Предложения могут быть как общими, так и персональными — например, в честь дня рождения.

Умные подборки игр

В разделе «Игры» появилась персональная лента рекомендаций «Во что поиграть». Пользователь выбирает любимые жанры, а система предлагает подходящие проекты.

Список желаний

В личном кабинете теперь есть раздел «Избранное». В него можно добавлять понравившиеся приложения и игры, чтобы не потерять их и вернуться к покупке позже.

Новый интерфейс доступен в последней версии RuStore.