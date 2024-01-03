RuTube начал скрывать пиратские фильмы от пользователей вне России

Видимо, пытаясь решить эту проблему, RuTube начал скрывать пиратский контент… от пользователей за пределами России. Когда пользователь из другой страны пытается получить доступ к пиратскому фильму, сериалу на RuTube, его встречает сообщение: «Видео недоступно по решению правообладателя».

Этот шаг, скорее всего, является попыткой RuTube «усидеться на двух стульях»: избежать судебных исков со стороны западных правообладателей, но при этом дать людям необходимый контент.