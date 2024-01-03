RuTube начал скрывать пиратские фильмы от пользователей вне России

RuTube начал скрывать пиратские фильмы от пользователей вне РоссииСмекалочка
Видеохостинговая платформа RuTube все же блокирует пиратский контент, правда, не для россиян. Ранее ее пользователей уличили в размещении не совсем легального контента, включая новые эпизоды популярных западных сериалов, а также фильмов, таких как «Ведьмак», «Черное зеркало» и творений Marvel.
RuTube стал популярным направлением для российских зрителей после ухода западных стриминговых сервисов из страны в марте 2022 года. Пользователи платформы быстро заполнили образовавшуюся пустоту, предложив широкий выбор пиратского контента, включая фильмы, телешоу и даже прямые трансляции спортивных событий.
Видимо, пытаясь решить эту проблему, RuTube начал скрывать пиратский контент… от пользователей за пределами России. Когда пользователь из другой страны пытается получить доступ к пиратскому фильму, сериалу на RuTube, его встречает сообщение: «Видео недоступно по решению правообладателя».
Этот шаг, скорее всего, является попыткой RuTube «усидеться на двух стульях»: избежать судебных исков со стороны западных правообладателей, но при этом дать людям необходимый контент.