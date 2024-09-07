Rutube объяснил массовый сбой у пользователей DDoS-атакой

Вечером 6 сентября пользователи Rutube начали испытывать перебои в работе сервиса. На сайте мониторинга «Сбой.РФ» было зарегистрировано более 1300 жалоб, большинство сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи отмечали несколько проблем, в том числе не загружались видео, нельзя было оставлять комментарии и появлялись ошибки типа «404». Некоторые жаловались на то, что видео замирает с постоянными значками загрузки.

Rutube пока не сообщает о масштабах ущерба, но восстановление нормальной работы заняло пару часов.