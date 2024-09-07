Rutube объяснил массовый сбой у пользователей DDoS-атакой

Опубликовано 07 сентября 2024, 16:301 мин.
Rutube объяснил массовый сбой у пользователей DDoS-атакойКрупнейшей за последние два года
Rutube сообщил о самой значительной за последние два года DDoS-атаке, пишет Лента.ру. Пресс-служба компании сообщила, что техническая команда усердно работала над нейтрализацией угрозы.
Вечером 6 сентября пользователи Rutube начали испытывать перебои в работе сервиса. На сайте мониторинга «Сбой.РФ» было зарегистрировано более 1300 жалоб, большинство сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
Пользователи отмечали несколько проблем, в том числе не загружались видео, нельзя было оставлять комментарии и появлялись ошибки типа «404». Некоторые жаловались на то, что видео замирает с постоянными значками загрузки.
Rutube пока не сообщает о масштабах ущерба, но восстановление нормальной работы заняло пару часов.