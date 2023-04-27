Rutube потратит 30 млрд рублей ради конкуренции с YouTube

Владелец видеохостинга, холдинг «Газпром-Медиа», уже выделил средства, хотя первоначально Rutube запрашивал 50-55 млрд рублей. Компания намерена расширить свою сеть доставки контента (CDN), которая предполагает размещение серверов как можно ближе к конечным пользователям, чтобы ускорить загрузку контента.

Технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил, что компания планирует добавить серверы еще в семи городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане к 15 CDN-серверам, уже развернутым в России и Абхазии.