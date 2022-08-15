Rutube сообщил о требовании Apple скрыть российские государственные каналы

Сегодня в 13:09
1 мин.
Rutube сообщил о требовании Apple скрыть российские государственные каналыАмериканская компания предложила два варианта решения проблемы
Пресс-служба Rutube сообщила, что Apple потребовала от видеохостинга скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении.
Помимо этого, американская компания предложила Rutube и другой вариант: сделать приложение доступным только для российских пользователей.
«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media". На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране», — цитирует ТАСС пресс-службу.