Рвущий топы китайский ИИ-стартап DeepSeek подал заявку на товарные знаки в РФ

Обе заявки охватывают один класс товаров и четыре класса услуг, включая обучение, развлечения, передачу данных и вещание.

Кроме того, DeepSeek подала заявку на словесный товарный знак в США. Она была отправлена в американское патентное ведомство (USPTO) 28 января и сейчас проходит проверку.

DeepSeek была основана как дочерний проект инвестиционной компании High-Flyer в 2019 году, сосредоточившись на разработке ИИ-алгоритмов. В 2023 году компания изменила вектор развития и начала создание систем общего искусственного интеллекта, что привело к появлению DeepSeek.