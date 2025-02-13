Рвущий топы китайский ИИ-стартап DeepSeek подал заявку на товарные знаки в РФ

Опубликовано 13 февраля 2025, 18:161 мин.
Рвущий топы китайский ИИ-стартап DeepSeek подал заявку на товарные знаки в РФЧто сможет продавать
Китайский стартап DeepSeek подал заявки на регистрацию своего бренда в России. 10 февраля компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. направила в Роспатент две заявки — на словесный и графический товарные знаки, пишет ТАСС.
© DeepSeek
Обе заявки охватывают один класс товаров и четыре класса услуг, включая обучение, развлечения, передачу данных и вещание.
Кроме того, DeepSeek подала заявку на словесный товарный знак в США. Она была отправлена в американское патентное ведомство (USPTO) 28 января и сейчас проходит проверку.
DeepSeek была основана как дочерний проект инвестиционной компании High-Flyer в 2019 году, сосредоточившись на разработке ИИ-алгоритмов. В 2023 году компания изменила вектор развития и начала создание систем общего искусственного интеллекта, что привело к появлению DeepSeek.