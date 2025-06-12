Рыб «отправили» в виртуальную реальность и изучили в процессе их мозг

На примере личинок рыбок данио исследователи выяснили, что нейромодулятор серотонин контролирует силу плавания в зависимости от условий. Нейроны в области мозга, называемой дорсальным рафе, получают зрительную информацию и решают, сколько серотонина выделить, чтобы отрегулировать усилия рыбы.

В эксперименте с виртуальной реальностью учёные наблюдали, что эти нейроны начинают обрабатывать визуальную информацию только после того, как рыба поплавала. Во время плавания активность нейронов подавляется, а когда рыба перестаёт плавать и начинает плыть на инерции, активность резко возрастает — это позволяет нейронам получать и анализировать данные о скорости движения.