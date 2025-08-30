С 1 сентября разрешат возвращать в магазин смартфоны без RuStore

Опубликовано 30 августа 2025, 21:071 мин.
С 1 сентября разрешат возвращать в магазин смартфоны без RuStoreВ России можно будет вернуть смартфон без RuStore
С сентября российские покупатели смогут вернуть смартфон как некачественный, если на нём нельзя установить RuStore и другие отечественные приложения. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин, пишет ТАСС. Нововведение коснётся всех смартфонов, включая iPhone.
© RuStore
С 1 сентября вступает в силу закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов в России обеспечивать возможность свободной установки и обновления российских приложений.
В случае, если производитель или поставщик не обеспечит установку RuStore, покупатель вправе вернуть его как некачественный, пояснил Шейкин.
По словам политика, новые правила важны для технологической независимости и информационной безопасности страны. Ранее зависимость от иностранных платформ уже приводила к ограничению доступа к важным цифровым сервисам и «навязыванию» условий, неудобных для российских пользователей.