С 1 сентября разрешат возвращать в магазин смартфоны без RuStore

С 1 сентября вступает в силу закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов в России обеспечивать возможность свободной установки и обновления российских приложений.

В случае, если производитель или поставщик не обеспечит установку RuStore, покупатель вправе вернуть его как некачественный, пояснил Шейкин.

По словам политика, новые правила важны для технологической независимости и информационной безопасности страны. Ранее зависимость от иностранных платформ уже приводила к ограничению доступа к важным цифровым сервисам и «навязыванию» условий, неудобных для российских пользователей.