С барского плеча: Meta* разрешит сотрудникам 30-минутные перерывы от рабочей слежки

Теперь работники смогут ставить паузу в отслеживании на срок до 30 минут, если им нужно заняться «личными делами». Также некоторые удалённые сотрудники — те, у кого медленный интернет, кто работает с секретными материалами или часто находится в местах без розетки — смогут полностью отказаться от участия. Однако большинству сотрудников придётся участвовать в программе. Meta* также улучшила программу, чтобы она меньше расходовала заряд батареи ноутбуков.

При этом компания уже сократила 8000 человек и перевела тысячи других на позиции, связанные с ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена