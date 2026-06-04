С барского плеча: Meta* разрешит сотрудникам 30-минутные перерывы от рабочей слежки

Опубликовано 04 июня 2026, 19:011 мин.
С барского плеча: Meta* разрешит сотрудникам 30-минутные перерывы от рабочей слежкиА потом их всё равно заменит ИИ
Meta* ввела послабления в своей программе тотального отслеживания действий сотрудников. Цель программы MCI — собирать данные о нажатиях клавиш и движениях мыши, чтобы обучать ИИ.
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Теперь работники смогут ставить паузу в отслеживании на срок до 30 минут, если им нужно заняться «личными делами». Также некоторые удалённые сотрудники — те, у кого медленный интернет, кто работает с секретными материалами или часто находится в местах без розетки — смогут полностью отказаться от участия. Однако большинству сотрудников придётся участвовать в программе. Meta* также улучшила программу, чтобы она меньше расходовала заряд батареи ноутбуков.
При этом компания уже сократила 8000 человек и перевела тысячи других на позиции, связанные с ИИ.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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