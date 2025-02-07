Опубликовано 07 февраля 2025, 13:481 мин.
С ChatGPT в WhatsApp теперь можно общаться «голосовыми»Теперь поддерживает изображения и голосовые сообщения
OpenAI расширила интеграцию ChatGPT с WhatsApp, позволив пользователям отправлять изображения и голосовые сообщения для взаимодействия с чатботом. Ранее пользователи могли отправлять только текстовые сообщения.
Чтобы начать общаться с ChatGPT в WhatsApp, попробуйте отправить сообщение на номер 1−800−242−8478.
Интересно, что в декабре OpenAI запустила телефонную линию, позволяющую американцам звонить и общаться с их ИИ даже когда нет подключения к Интернету.
OpenAI также работает над новыми функциями, такими как список дел с напоминаниями, который в настоящее время находится в бета-версии.
Приложение ChatGPT доступно бесплатно на iOS, а WhatsApp для iPhone можно загрузить из App Store.