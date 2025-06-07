С Gemini 2.5 Pro Google исправила ошибки прошлых обновлений ИИ

С Gemini 2.5 Pro Google исправила ошибки прошлых обновлений ИИGoogle обновила Gemini 2.5 Pro
Ранее версия Gemini 2.5 Pro (I/O Edition) и так была ориентирована на улучшение программирования, но теперь модель показывает ещё лучше результаты — 82,2% в тесте Aider Polyglot, опережая конкурентов вроде OpenAI и Anthropic.
Однако за пределами задач по коду модель ранее работала хуже. Google учла критику и улучшила креативность, оформление ответов (например, заголовки, списки и выделение текста), и в целом сделала модель более понятной и полезной для пользователей.
Также появилась новая функция для разработчиков — возможность настраивать «бюджет мышления», то есть управлять тем, сколько ресурсов тратит модель на ответ.
Новая версия уже доступна в Vertex AI и AI Studio, а также в приложении Gemini (пока в режиме предварительного просмотра). Полный релиз ожидается в ближайшее время.