С Gemini 2.5 Pro Google исправила ошибки прошлых обновлений ИИ

Ранее версия Gemini 2.5 Pro (I/O Edition) и так была ориентирована на улучшение программирования, но теперь модель показывает ещё лучше результаты — 82,2% в тесте Aider Polyglot, опережая конкурентов вроде OpenAI и Anthropic.

Однако за пределами задач по коду модель ранее работала хуже. Google учла критику и улучшила креативность, оформление ответов (например, заголовки, списки и выделение текста), и в целом сделала модель более понятной и полезной для пользователей.