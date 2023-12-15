С Google разобрались, настала очередь Apple: ей грозит большой штраф за монополию

Расследование, вызванное жалобой Spotify, посвящено правилам Apple, которые обвиняются в ограничении конкурентов в сфере музыкального стриминга и повышении цен. Решение будет принято в начале следующего года и может повлечь за собой штраф в размере до 10% от годового объема продаж Apple.

Европейская комиссия утверждает, что правила Apple вынудили Spotify поднять цены на подписку, что отразилось на пользователях. Apple пошла на некоторые уступки, разрешив приложениям направлять пользователей на внешние варианты регистрации и разрешив более низкие цены на подписку за пределами App Store. Однако Spotify утверждает, что эти изменения — всего лишь ширма.

Компания Apple, не чуждая подобным расследованиям, ранее подвергалась штрафам со стороны ЕС за предполагаемые налоговые льготы и в настоящее время ведет переговоры об урегулировании дела, касающегося ее контроля над технологией tap-to-pay.