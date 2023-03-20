С «импортозамещением» не спешат: российский аналог Google Play так и не начали предустанавливать на смартфоны

Продавцы-консультанты говорят, что RuStore можно скачать и установить самостоятельно после покупки. При этом на смартфонах Xiaomi и Vivo, например, были обнаружены другие приложения из списка обязательных к предустановке, такие как Яндекс карты, Госуслуги, MirPay и Мой офис.

В Минцифры РФ объяснили, что появление устройств с RuStore может зависеть от времени производства и поставки партий в страну. Кроме того, на проверку предустановки ПО действует мораторий Роспотребнадзора до конца 2023 года.

Источники отмечают, что предустановка российского ПО со стороны продавцов сегодня невозможна, так как значимая доля поставок смартфонов происходит без согласия производителей по параллельному импорту. «Предустановка определённого софта официально происходит только на этапе производства непосредственно самим брендом. В случае если ретейлеры на своих складах начнут самостоятельно вскрывать коробки, заниматься активацией устройств и будут вмешиваться в операционную систему, то это окажется прямым нарушением прав потребителей, потому что продаваться уже, по сути, будут использованные, б/у смартфоны», — пояснил ТАСС источник.

Устанавливать RuStore на смартфоны в момент покупки тоже нельзя, ведь тогда продавцам потребуются пароли и личные данные клиента.