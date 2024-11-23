С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что нового

Самым большим функциональным изменением является автоматическая классификация писем по четырем разделам: Основные, Транзакции, Обновления и Акции. Каждая категория подразделяется на «Новые сообщения» и «Старые сообщения». Пользователи могут настраивать эти категории или полностью отключить их, чтобы вернуться к традиционному единому представлению входящих сообщений.

Еще одно дополнение — функция «Дайджест», которая объединяет сообщения от одного и того же отправителя. Для пользователей, предпочитающих детальный просмотр, эта функция также может быть отключена.