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Опубликовано 23 ноября 2024, 14:40
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С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что нового

Не забудьте обновиться
В iOS 18.2, можно сказать, появилось «новое» приложение Mail. Почему? Потому что в нём произошел самый значительный на сегодняшний день редизайн. Обновление сфокусировано на «эстетике, организации и настройке для улучшения пользовательского опыта», сообщают СМИ.
С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что нового

© 9to5Mac / Apple

Одно из самых заметных изменений — появление фотографий контактов в папке «Входящие», что делает ее похожей на родное приложение «Сообщения». В письмах теперь также отображаются логотипы, благодаря новым инструментам Apple Branded Mail для предприятий. Если компания не загрузила логотип, вместо него используются значки из Apple Maps.

С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что нового

© 9to5Mac / Apple

Самым большим функциональным изменением является автоматическая классификация писем по четырем разделам: Основные, Транзакции, Обновления и Акции. Каждая категория подразделяется на «Новые сообщения» и «Старые сообщения». Пользователи могут настраивать эти категории или полностью отключить их, чтобы вернуться к традиционному единому представлению входящих сообщений.

Еще одно дополнение — функция «Дайджест», которая объединяет сообщения от одного и того же отправителя. Для пользователей, предпочитающих детальный просмотр, эта функция также может быть отключена.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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