С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что нового

С iOS 18.2 Apple Mail получило самый большой редизайн за всю историю: что новогоНе забудьте обновиться
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Одно из самых заметных изменений — появление фотографий контактов в папке «Входящие», что делает ее похожей на родное приложение «Сообщения». В письмах теперь также отображаются логотипы, благодаря новым инструментам Apple Branded Mail для предприятий. Если компания не загрузила логотип, вместо него используются значки из Apple Maps.
Самым большим функциональным изменением является автоматическая классификация писем по четырем разделам: Основные, Транзакции, Обновления и Акции. Каждая категория подразделяется на «Новые сообщения» и «Старые сообщения». Пользователи могут настраивать эти категории или полностью отключить их, чтобы вернуться к традиционному единому представлению входящих сообщений.
Еще одно дополнение — функция «Дайджест», которая объединяет сообщения от одного и того же отправителя. Для пользователей, предпочитающих детальный просмотр, эта функция также может быть отключена.