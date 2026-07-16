С музыкальным сервисом Spotify теперь можно «поговорить»

Его можно попросить включить музыку, уточнить детали о песне (какой у неё жанр, когда вышел альбом, вдохновило автора и т. д.). Бот также поможет разобраться в подкастах и аудиокнигах.

Если плейлист уже играет, можно попросить изменить его, добавить или убрать треки. При этом выполняются и все привычные действия (сохранить песню, поставить её в очередь, подписаться на исполнителя). Бот также анализирует предпочтения человека и может предложить новых исполнителей.

Пока функция доступна только в бета-версии на английском языке для подписчиков Premium старше 18 лет из США, Ирландии и Швеции.