Опубликовано 16 июля 2026, 12:231 мин.
С музыкальным сервисом Spotify теперь можно «поговорить»Spotify запускает ИИ-чатбота
В мобильное приложение Spotify внедрили собственного ИИ-чатбота. С ним можно общаться как голосом, так и текстом.
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Его можно попросить включить музыку, уточнить детали о песне (какой у неё жанр, когда вышел альбом, вдохновило автора и т. д.). Бот также поможет разобраться в подкастах и аудиокнигах.
Если плейлист уже играет, можно попросить изменить его, добавить или убрать треки. При этом выполняются и все привычные действия (сохранить песню, поставить её в очередь, подписаться на исполнителя). Бот также анализирует предпочтения человека и может предложить новых исполнителей.
Пока функция доступна только в бета-версии на английском языке для подписчиков Premium старше 18 лет из США, Ирландии и Швеции.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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