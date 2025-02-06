С сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний США стали исчезать данные

Опубликовано 06 февраля 2025, 05:151 мин.
С сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний США стали исчезать данныеИнтернет-архив помог отслеживать исчезнувшие данные
Тысячи страниц недавно исчезли с сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), что заставило исследователей общественного здравоохранения «действовать быстро», пишут СМИ. Используя Интернет-архив (IA), они сохранили «важнейшие данные об общественном здравоохранении», которые были внезапно удалены после исполнительных распоряжений президента Трампа.
Вирусолог Анжела Расмуссен и ее команда быстро сохранили и распространили удаленные наборы данных CDC, опасаясь, что удаление некоторых деталей может «поставить под угрозу жизни людей». Многие исследователи, включая журналистов, с тех пор работают над созданием архивов недостающих данных.
CDC не предоставил никаких объяснений по поводу удаления данных, что разочаровало экспертов и вызвало опасения по поводу «долгосрочного влияния на здоровье населения». Консультативный комитет Конгресса потребовал дать ответы до 7 февраля.