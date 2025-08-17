С сентября за всё, что происходит на стримах в TikTok, будут отвечать авторы

Во-первых, новые правила уточняют требования для авторов, ведущих онлайн-трансляции. Теперь они несут полную ответственность за всё, что происходит в эфире, даже если используют сторонние инструменты — например, автоматический перевод или озвучку комментариев. TikTok напоминает, что такие сервисы тоже могут нарушать правила, и их «нужно контролировать».

Также обновились правила для рекламного контента. Теперь авторы обязаны указывать, что ролик является коммерческим. Кроме того, TikTok будет снижать охват видео, которые призывают покупать товары вне TikTok Shop в странах, где этот магазин работает.

Компания усилила персонализацию платформы. Теперь не только лента «Для вас», но и результаты поиска, рекомендации и даже комментарии будут выглядеть по-разному у разных пользователей — в зависимости от их активности.

В разделе об ИИ-контенте формулировки стали короче. Запрещены видео, которые вводят в заблуждение по важным общественным вопросам или причиняют вред людям.