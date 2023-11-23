С «тем самым» ИИ ChatGPT можно общаться голосом теперь и на телефонах

Соучредитель компании Грег Брокман (Greg Brockman) объявил об этом в Twitter, призывая пользователей познакомиться с новой функцией. Модель преобразования текста в речь предлагает пять различных голосов, генерирующих реалистичный звук на основе текста и краткого речевого образца.

Несмотря на потенциальный риск злоупотреблений, ориентация OpenAI на разговорную речь призвана снизить опасения, связанные с пародированием. Однако пользователям, возможно, придется подождать, пока эта функция постепенно охватит все учетные записи.

Поскольку Брокман возвращается в OpenAI в условиях нестабильности руководства, демократизация голосовых чатов знаменует собой значительный шаг в эволюции взаимодействия с ИИ.