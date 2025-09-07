S7 показала лёгкий самолёт Tango и новый двигатель на «Иннопром-2025»

Генеральный директор Spectra Aircraft Александр Степанов отметил, что самолёт уже привлекает внимание российских лётных школ и государственных предприятий. В 2025 году планируется завершить испытания и выпустить первые машины. Сертификация самолёта начнётся в 2026 году, а серийное производство — к концу 2026 — началу 2027 года.

Кроме самолёта, на выставке показали двигатель АПД-520 «Лидер», который также будут производить на мощностях S7.

Представители компании участвовали в форумах «Иннопрома»: главный технолог Егор Голиков вёл сессию по новым материалам и химии, а Александр Степанов выступил с докладом об инновациях в промышленности.