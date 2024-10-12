Сайты с рекламой посещать уже не надо: Google Поиск начал показывать рецепты еды

Опубликовано 12 октября 2024, 12:151 мин.
Сайты с рекламой посещать уже не надо: Google Поиск начал показывать рецепты едыТест функции
Google тестирует новую функцию под названием «Быстрый просмотр», которая направлена на «оптимизацию доступа» пользователей к рецептам в результатах поиска, пишут СМИ.
Эта функция позволяет пользователям просматривать полные рецепты, не прокручивая длинные сайты с рекламой, заполненные несущественным контентом. Кнопка «Быстрый просмотр» появляется на выбранных миниатюрах рецептов, предлагая удобный способ найти основную информацию — ингредиенты и методы приготовления.
Брианна Дафф, представитель Google, объяснила, что компания сотрудничает с «ограниченным числом» блогеров, чтобы исследовать новые рецепты. Однако Google не раскрыла подробности этих партнерств.
Эта инициатива является ответом на распространенное недовольство людей, которые часто сталкиваются с длинными рассказами перед тем, как добраться до самого рецепта. Думаем, даже вы испытывали такое.