Сайты с рекламой посещать уже не надо: Google Поиск начал показывать рецепты еды

Брианна Дафф, представитель Google, объяснила, что компания сотрудничает с «ограниченным числом» блогеров, чтобы исследовать новые рецепты. Однако Google не раскрыла подробности этих партнерств.

Эта инициатива является ответом на распространенное недовольство людей, которые часто сталкиваются с длинными рассказами перед тем, как добраться до самого рецепта. Думаем, даже вы испытывали такое.