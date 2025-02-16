Самая печатаемая 3D-модель в мире стала общественным достоянием

Опубликовано 16 февраля 2025, 19:461 мин.
Самая печатаемая 3D-модель в мире стала общественным достоянием3DBenchy теперь можно качать и модифицировать бесплатно
Отличные новости для энтузиастов 3D-печати — 3DBenchy, популярная тестовая модель небольшой лодки, была передана в общественное достояние ее правообладателем, компанией NTI Group. Это означает, что теперь любой желающий может свободно загружать, изменять и распространять эту модель.
Это решение последовало за недавним спором, когда сайт Prusa’s Printables удалил модифицированные версии 3DBenchy из-за проблем с лицензированием. Однако NTI пояснила, что они не просили удалять эти версии — это было результатом сообщения третьей стороны. Понимая, насколько важен 3DBenchy для сообщества, NTI сотрудничала с его создателем Даниэлем Норе и бывшим генеральным директором Creative Tools Пауло Кифе, чтобы сделать его свободно доступным.
Теперь энтузиасты во всем мире могут продолжать печатать и экспериментировать со своей любимой лодочкой.