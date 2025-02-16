Самая печатаемая 3D-модель в мире стала общественным достоянием

Это решение последовало за недавним спором, когда сайт Prusa’s Printables удалил модифицированные версии 3DBenchy из-за проблем с лицензированием. Однако NTI пояснила, что они не просили удалять эти версии — это было результатом сообщения третьей стороны. Понимая, насколько важен 3DBenchy для сообщества, NTI сотрудничала с его создателем Даниэлем Норе и бывшим генеральным директором Creative Tools Пауло Кифе, чтобы сделать его свободно доступным.