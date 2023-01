Самое старое видео на YouTube почти лишилось своего статуса

Кто-то воспользовался багом

На YouTube нашли видео, которое “было загружено” 5 апреля 2005 года. Это сместило бы видео "Me at the zoo" с позиции самого старого видео на платформе. Однако выяснилось, что это был баг, которым кто-то смог успешно воспользоваться.