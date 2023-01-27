Самое старое видео на YouTube почти лишилось своего статуса

Видео "Me at the zoo", загруженное 23 апреля 2005 года, на котором соучредитель YouTube Джавед Карим стоит перед слонами в зоопарке Сан-Диего, было первым залитым на платформу видео. Однако вчера откуда не возьмись появился видеоролик, который почему-то был загружен еще раньше: 5 апреля 2005 года.

Названный "Добро пожаловать на YouTube!!!", 48-секундный ролик содержал изображение логотипа YouTube низкого разрешения и текстом "Welcome to YouTube!!!!", а на фоне играла песня Van Halen "Jump".

В заявлении для The Verge представитель YouTube сказала, что "мы знаем о проблеме, которая позволила изменить дату загрузки этого видео, и работаем над исправлением".