Самокат начал доставлять заказы до специальных лавочек в крупных городах России

Опубликовано 25 июля 2024, 07:50
1 мин.
Самокат начал доставлять заказы до специальных лавочек в крупных городах РоссииА ведь совсем недавно они же организовали «пикничные»
Этим летом сервис доставки Самокат установил брендированные зоны отдыха в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске.
В этих зонах, оборудованных удобными лавочками с навесами, клиенты могут заказать продукты прямо к месту отдыха. Доставка осуществляется в течение 15 минут.
Зоны отдыха предназначены для перекусов, игр в настольные игры или работы на свежем воздухе. Инициатива является частью усилий Самоката по улучшению городской инфраструктуры.
Ранее компания установила пикниковые точки, чтобы горожане могли перекусить на прогулке и полезные объекты для велосипедистов, включая станции для подкачки колес и функциональные парковки с возможностью ремонта.
Остается надеяться, что и прочие сервисы доставок займутся возведением подобных городских проектов в будущем.