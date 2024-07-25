Самокат начал доставлять заказы до специальных лавочек в крупных городах России

В этих зонах, оборудованных удобными лавочками с навесами, клиенты могут заказать продукты прямо к месту отдыха. Доставка осуществляется в течение 15 минут.

Зоны отдыха предназначены для перекусов, игр в настольные игры или работы на свежем воздухе. Инициатива является частью усилий Самоката по улучшению городской инфраструктуры.

Ранее компания установила пикниковые точки, чтобы горожане могли перекусить на прогулке и полезные объекты для велосипедистов, включая станции для подкачки колес и функциональные парковки с возможностью ремонта.

Остается надеяться, что и прочие сервисы доставок займутся возведением подобных городских проектов в будущем.