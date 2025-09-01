Samsung добавит ИИ MIcrosoft Copilot в новые телевизоры и мониторы

Есть, что посмотреть

Samsung объявила о сотрудничестве с Microsoft: голосовой помощник Copilot появится в новых смарт-телевизорах и мониторах. Пользователи смогут вызывать чат-бота по голосовой команде или через пульт. Например, с ним можно узнать о спортсменах во время трансляции или получить рекомендации по фильмам.