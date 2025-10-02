Samsung и OpenAI объединились для ускорения развития инфраструктуры ИИ по миру

Кроме того, Samsung предложит свои технологии упаковки чипов и интеграции памяти с системными полупроводниками, а Samsung SDS будет помогать в проектировании, запуске и управлении дата-центрами Stargate AI, к которому приложит руку OpenAI. SDS также станет официальным реселлером сервисов OpenAI в Южной Корее и будет поддерживать компании в использовании ChatGPT Enterprise.

Samsung C&T и Samsung Heavy Industries займутся разработкой плавающих дата-центров. Такие центры пока редкость из-за высокой сложности.

В целом группа Samsung также изучает возможности широкого внедрения ChatGPT внутри своих компаний, чтобы использовать ИИ для «повышения эффективности работы».