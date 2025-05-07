Приложения
Опубликовано 07 мая 2025, 22:12
1 мин.

Samsung ограничила доступ к ИИ-функциям браузера на старых смартфонах Galaxy

Люди недовольны. Как и компания
Браузер Samsung Internet на устройствах Galaxy предлагает полезные ИИ-функции — например, озвучивание текста, перевод страниц и краткие пересказы. Однако официально они доступны только на новых и мощных моделях. Недавно пользователи нашли способ включить эти функции даже на дешёвых и старых смартфонах через меню разработчика.
Samsung ограничила доступ к ИИ-функциям браузера на старых смартфонах Galaxy

© Ferra.ru

К сожалению, эта лазейка просуществовала чуть больше недели. С выходом обновления Samsung Internet версии 28.0.0.59 компания закрыла возможность обхода ограничений. Теперь воспользоваться функцией Browsing Assist можно только на поддерживаемых устройствах.

Хотя такой шаг может показаться несправедливым по отношению к пользователям, у него есть причины. Обработка ИИ-функций происходит через облачные серверы Samsung, и поддержка старых устройств могла бы сильно увеличить нагрузку, учитывая их количество.