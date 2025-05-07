Samsung ограничила доступ к ИИ-функциям браузера на старых смартфонах Galaxy

К сожалению, эта лазейка просуществовала чуть больше недели. С выходом обновления Samsung Internet версии 28.0.0.59 компания закрыла возможность обхода ограничений. Теперь воспользоваться функцией Browsing Assist можно только на поддерживаемых устройствах.

Хотя такой шаг может показаться несправедливым по отношению к пользователям, у него есть причины. Обработка ИИ-функций происходит через облачные серверы Samsung, и поддержка старых устройств могла бы сильно увеличить нагрузку, учитывая их количество.