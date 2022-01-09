Samsung окончательно закрыла свой магазин приложений для старых смартфонов

В июне прошлого года компания закрыла регистрацию и сделала магазин доступным только для существующих пользователей. Они имели доступ только к ранее загруженным приложениям.

После 31 декабря 2021 года магазин для ОС Tizen закрыли полностью. Поэтому для владельцев смартфонов серии Samsung Z, похоже, наступила пора сменить устройство. Последний телефон на платформе Tizen — Samsung Z4 — вышел в 2017 году. Так что это был ожидаемый поворот событий.

Ранее Samsung выпустила первые умные часы с Google Wear OS взамен прежней системы Tizen — серию Galaxy Watch4.