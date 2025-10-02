Приложения
Опубликовано 02 октября 2025, 19:00
1 мин.

Samsung One UI 8.5 получит ИИ-обобщение уведомлений как в iOS

И новые жесты
Новая версия оболочки Samsung One UI 8.5, которая дебютирует вместе с серией Galaxy S26 в январе, получит функцию резюме уведомлений на основе ИИ, пишут СМИ.
© Samsung

Судя по утечке ранней сборки, при первом открытии панели уведомлений пользователю будет предложено включить ИИ-помощника. Он сможет кратко пересказывать содержание уведомлений. В настройках можно будет выбрать приложения, для которых функция не нужна. Пока это работает частично — система автоматически включает все установленные программы.

© Соцсети

Кроме того, One UI 8.5 добавит возможность двойным касанием по задней панели смартфона запускать приложение или выполнять действие. Ранее это было доступно только через отдельное приложение.

И хоть обновление One UI 8.5 принесёт и другие улучшения в работе системы, ключевой новинкой, видимо, станут ИИ-инструменты.