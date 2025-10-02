Samsung One UI 8.5 получит ИИ-обобщение уведомлений как в iOS

Опубликовано 02 октября 2025, 19:001 мин.
Samsung One UI 8.5 получит ИИ-обобщение уведомлений как в iOSИ новые жесты
Новая версия оболочки Samsung One UI 8.5, которая дебютирует вместе с серией Galaxy S26 в январе, получит функцию резюме уведомлений на основе ИИ, пишут СМИ.
© Samsung
Судя по утечке ранней сборки, при первом открытии панели уведомлений пользователю будет предложено включить ИИ-помощника. Он сможет кратко пересказывать содержание уведомлений. В настройках можно будет выбрать приложения, для которых функция не нужна. Пока это работает частично — система автоматически включает все установленные программы.
Кроме того, One UI 8.5 добавит возможность двойным касанием по задней панели смартфона запускать приложение или выполнять действие. Ранее это было доступно только через отдельное приложение.
И хоть обновление One UI 8.5 принесёт и другие улучшения в работе системы, ключевой новинкой, видимо, станут ИИ-инструменты.