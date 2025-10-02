Samsung One UI 8.5 получит ИИ-обобщение уведомлений как в iOS

Кроме того, One UI 8.5 добавит возможность двойным касанием по задней панели смартфона запускать приложение или выполнять действие. Ранее это было доступно только через отдельное приложение.

И хоть обновление One UI 8.5 принесёт и другие улучшения в работе системы, ключевой новинкой, видимо, станут ИИ-инструменты.