Samsung опубликовала инструкцию по переносу чатов WhatsApp с айфона на телефон Galaxy

Сначала нужно создать резервную копию на айфоне и убедиться, что на обоих устройства установлены версия 3.7.22.1 приложения Samsung Smart Switch, версия WhatsApp для iOS21.160.17, версия WhatsApp для Android 2.21.16.20. Затем нужно:

включить новый смартфон Galaxy и подключить его к айфону через кабель USB-C/Lightning;

следовать инструкциям Samsung Smart Switch;

отсканировать айфоном QR-код на новом устройстве;

выбрать на iPhone «Пуск», чтобы начать процесс.

После этого нужно продолжить настройку нового смартфона Samsung. На главном экране следует открыть WhatsApp, войти в систему, дождаться запроса и выбрать «Импорт». Останется только подождать завершения переноса.