Samsung опубликовала инструкцию по переносу чатов WhatsApp с айфона на телефон Galaxy

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Сегодня в 17:59
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Samsung опубликовала инструкцию по переносу чатов WhatsApp с айфона на телефон GalaxyВсё довольно просто
Samsung подробно рассказала, как перенести чаты WhatsApp с iOS на устройство Galaxy, не потеряв фотографии, видео, сообщения и даже стикеры.
Сначала нужно создать резервную копию на айфоне и убедиться, что на обоих устройства установлены версия 3.7.22.1 приложения Samsung Smart Switch, версия WhatsApp для iOS21.160.17, версия WhatsApp для Android 2.21.16.20. Затем нужно:
- включить новый смартфон Galaxy и подключить его к айфону через кабель USB-C/Lightning;
- следовать инструкциям Samsung Smart Switch;
- отсканировать айфоном QR-код на новом устройстве;
- выбрать на iPhone «Пуск», чтобы начать процесс.
После этого нужно продолжить настройку нового смартфона Samsung. На главном экране следует открыть WhatsApp, войти в систему, дождаться запроса и выбрать «Импорт». Останется только подождать завершения переноса.