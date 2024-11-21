Samsung отказалась от своего мессенджера и начала хвалить RCS Google

Samsung отказалась от своего мессенджера и начала хвалить RCS GoogleВ недавней рекламной кампании
В сообщении подчеркивается, что Samsung сотрудничает с Google для продвижения RCS как открытого отраслевого стандарта, который повышает удобство использования и безопасность. Samsung выделяет три основные функции RCS: высококачественный обмен медиафайлами, текстовые реакции и улучшенная функциональность группового чата. Были выпущены видеоролики, демонстрирующие эти функции, вероятно, в рамках предстоящей рекламной кампании.
Переход Samsung на Google Messages начался в июле, когда компания перестала предустанавливать собственное приложение для обмена сообщениями на устройства Galaxy в США. К сентябрю Samsung Messages был удален с существующих устройств. Несмотря на акцент на RCS, рекламные видеоролики Samsung избегают явного показа Google Messages, предпочитая использовать общие визуальные образы.