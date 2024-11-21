Samsung отказалась от своего мессенджера и начала хвалить RCS Google

В сообщении подчеркивается, что Samsung сотрудничает с Google для продвижения RCS как открытого отраслевого стандарта, который повышает удобство использования и безопасность. Samsung выделяет три основные функции RCS: высококачественный обмен медиафайлами, текстовые реакции и улучшенная функциональность группового чата. Были выпущены видеоролики, демонстрирующие эти функции, вероятно, в рамках предстоящей рекламной кампании.