Приложения
Опубликовано 21 ноября 2024, 22:53
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Samsung отказалась от своего мессенджера и начала хвалить RCS Google

В недавней рекламной кампании
Samsung в рамках новой кампании рассказывает о преимуществах Rich Communication Services (RCS) после полного перехода на Google Messages на устройствах Galaxy. Этот шаг совпадает с принятием RCS компанией Apple в последнем обновлении iOS, что знаменует собой «приятный» шаг к универсальным стандартам обмена сообщениями.
Samsung отказалась от своего мессенджера и начала хвалить RCS Google
© Ferra

В сообщении подчеркивается, что Samsung сотрудничает с Google для продвижения RCS как открытого отраслевого стандарта, который повышает удобство использования и безопасность. Samsung выделяет три основные функции RCS: высококачественный обмен медиафайлами, текстовые реакции и улучшенная функциональность группового чата. Были выпущены видеоролики, демонстрирующие эти функции, вероятно, в рамках предстоящей рекламной кампании.

Переход Samsung на Google Messages начался в июле, когда компания перестала предустанавливать собственное приложение для обмена сообщениями на устройства Galaxy в США. К сентябрю Samsung Messages был удален с существующих устройств. Несмотря на акцент на RCS, рекламные видеоролики Samsung избегают явного показа Google Messages, предпочитая использовать общие визуальные образы.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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