Samsung отправила британцам сообщения о предустановке российских приложений. Компания уже извинилась за это

Мужчина увидел на экране следующее сообщение: «В рамках исполнения требований постановления правительства РФ № 1867 от 18.11.2020 добавлена загрузка обязательных приложений. Некоторые из этих приложений будут установлены только в том случае, если устройство будет сброшено до заводских настроек». Обеспокоенный британец написал компании, и она пообещала ответить в течение 48 часов. Мужчине в итоге перезвонили только через четыре дня.

Мистеру Эдмансу сказали, что это была техническая ошибка. Samsung подтвердила журналистам, что формулировка сообщения была неправильной, и оно пришло ограниченному количеству клиентов из Великобритании.

Эдманс остался разочарован тем, как компания решала его вопрос. Мужчина также уточнил, что страдает биполярным и тревожным расстройствами, и беспокойство по поводу безопасности его телефона только усугубило эти проблемы. Samsung принесла ему извинения.