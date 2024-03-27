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Опубликовано 27 марта 2024, 11:56
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Samsung Pay заблокирует у себя карты «Мир» через неделю

Официальное заявление
С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно, гласит официальная страница сервисе бесконтактной оплаты. Компания ответила на самые популярные вопросы.

Samsung Pay не может больше поддерживать карты «Мир», видимо, из-за очередных санкций, введенных против России. Что это значит? Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения. Это, отмечает компания, никак не повлияет на возможность использования физической карты «Мир» в магазинах или онлайн. Добавлять новые карты «Мир» в Samsung Pay будет нельзя. Функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в Samsung Pay останется без изменений.

В Республике Беларусь сервис Samsung Pay продолжит работать без изменений.

Samsung принес свои извинения за неудобства.

Источник:Samsung
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung Pay
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#Россия
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#мир