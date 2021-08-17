Samsung перестанет показывать рекламу в фирменных приложениях

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Samsung перестанет показывать рекламу в фирменных приложенияхНаконец
В прошлом году Samsung начала показывать рекламу в некоторых приложениях, в частности в Samsung Music, Samsung Pay, Samsung Themes и Samsung Weather. Пользователи были крайне недовольны этим нововведением. Похоже, что компания всё же отреагировала на критику, хоть и с большой задержкой.
Как заявил Ти Эм Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения Samsung, скоро в стандартных приложениях компании больше не будет рекламы. Это был ответ на вопрос одного из сотрудников, который тоже был возмущён наличием рекламных объявлений. Ти Эм Ро отметил, что Samsung прислушивается к голосам сотрудников и пользователей.
Позже представитель Samsung Electronics сказал, что возмущения сотрудников абсолютно необходимы компании для роста и развития. Южнокорейский производитель подтвердил, что начнёт убирать рекламу с помощью обновлений программного обеспечения One UI, но не уточнил, когда это произойдёт.