Samsung перестанет показывать рекламу в фирменных приложениях

Как заявил Ти Эм Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения Samsung, скоро в стандартных приложениях компании больше не будет рекламы. Это был ответ на вопрос одного из сотрудников, который тоже был возмущён наличием рекламных объявлений. Ти Эм Ро отметил, что Samsung прислушивается к голосам сотрудников и пользователей.

Позже представитель Samsung Electronics сказал, что возмущения сотрудников абсолютно необходимы компании для роста и развития. Южнокорейский производитель подтвердил, что начнёт убирать рекламу с помощью обновлений программного обеспечения One UI, но не уточнил, когда это произойдёт.