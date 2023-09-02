Samsung представил ИИ-сервис с рецептами

Пользователи могут сохранять и персонализировать рецепты, удаленно управлять кухонной техникой и делиться блюдами с другими. Приложение использует технологию Vision AI для распознавания блюд и ингредиентов по изображениям, что облегчает поиск соответствующих рецептов и позволяет использовать то, что уже есть в холодильнике.