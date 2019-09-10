Samsung привлёк почти все крупные компании, чтобы создать приложения для гибких смартфонов

Гибкие экраны, конечно, не смогут корректно отображать стандартные версии приложений. Но будущим владельцам Galaxy Fold можно не волноваться: обновлены уже сотни приложений, доступных в Google Play Store и Galaxy Store.

Как пишет Samsung, разработка приложений для Galaxy Fold на уровне инфраструктуры началась в 2018 году. Компания сотрудничала и с Google, чтобы получить адекватную поддержку Android на смартфоне, и с Amazon, и с Facebook, и с Microsoft, и с Spotify, и с Twitter.

Стоит отметить, что в Android 10 уже есть нативная поддержка гибких экранов.

«Вместе с нашими партнёрами по экосистеме, такими как Samsung, мы можем предоставить потребителям совершенно новый способ использования смартфонов», — прокомментировали представители Google.