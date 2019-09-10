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Сегодня 13:45

Samsung привлёк почти все крупные компании, чтобы создать приложения для гибких смартфонов

В первую очередь, для Galaxy Fold
Samsung потихоньку отходит от истории с проблемой в эксплуатации гибкого смартфона Galaxy Fold и переноса начала его продаж. Компания рассказала, как и с кем она работала, чтобы сделать возможным запуск на складном устройстве большинства приложений, необходимых пользователям.

Гибкие экраны, конечно, не смогут корректно отображать стандартные версии приложений. Но будущим владельцам Galaxy Fold можно не волноваться: обновлены уже сотни приложений, доступных в Google Play Store и Galaxy Store.

Как пишет Samsung, разработка приложений для Galaxy Fold на уровне инфраструктуры началась в 2018 году. Компания сотрудничала и с Google, чтобы получить адекватную поддержку Android на смартфоне, и с Amazon, и с Facebook, и с Microsoft, и с Spotify, и с Twitter.

Стоит отметить, что в Android 10 уже есть нативная поддержка гибких экранов.

«Вместе с нашими партнёрами по экосистеме, такими как Samsung, мы можем предоставить потребителям совершенно новый способ использования смартфонов», — прокомментировали представители Google.

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