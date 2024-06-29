Samsung расширила бета-версию One UI 6 на Galaxy Watch 5 и 4

Одним из примечательных дополнений является интеграция Galaxy AI в систему отслеживания сна. Еще одно улучшение позволяет пользователям использовать жест «щипок» для выбора элементов на экране.

Бета-версия пока не распространяется на LTE-варианты Galaxy Watch серий 5 и 4. Заинтересованные пользователи могут получить доступ через Samsung Members, перейдя к рекламируемой карточке в верхней части интерфейса и присоединившись к программе для своей модели часов.

Samsung Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra, кстати, должна представить скоро на Samsung Unpacked в Париже. Обе модели дебютируют с One UI 6 на базе Wear OS.