Samsung расширила бета-версию One UI 6 на Galaxy Watch 5 и 4

Опубликовано 29 июня 2024, 19:29
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Samsung расширила бета-версию One UI 6 на Galaxy Watch 5 и 4Пора обновляться
Samsung расширила доступность бета-версии One UI 6, включив в нее модели Galaxy Watch 5 и 4, ОС ранее была ограничена Watch 6. В обновлении представлено несколько улучшений, в основном направленных на «отслеживание состояния здоровья» и «удобство использования», пишут СМИ.
Одним из примечательных дополнений является интеграция Galaxy AI в систему отслеживания сна. Еще одно улучшение позволяет пользователям использовать жест «щипок» для выбора элементов на экране.
Бета-версия пока не распространяется на LTE-варианты Galaxy Watch серий 5 и 4. Заинтересованные пользователи могут получить доступ через Samsung Members, перейдя к рекламируемой карточке в верхней части интерфейса и присоединившись к программе для своей модели часов.
Samsung Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra, кстати, должна представить скоро на Samsung Unpacked в Париже. Обе модели дебютируют с One UI 6 на базе Wear OS.